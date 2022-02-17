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Brent petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi krizin yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da artış gösterdi. Ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırından çekilmeye başlamasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında da düşüş yaşanmaya başladı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansıması ve benzin, otogaz, motorinde indirimlerin oluşması bekleniyor.

Brent petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda!
17 Şubat 2022 Perşembe 23:17

Akaryakıt Fiyatlarında Artış Yaşandı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi kriz sebebiyle piyasalardaki tedirginliğin oluşması, akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasına sebep oldu. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Rusya, Ukrayna’ya saldıracak” açıklamalarından sonra brent petrol fiyatları hızla artış gösterdi. 2014 yılından günümüze dek ilk kez 100 dolar bandını geçen brent petrolün, Türkiye’ye olan etkisi de vatandaşları zor durumda bıraktı. Türkiye’de, akaryakıt fiyatlarında yüzde 50 oranında zam yapılmasına kaynak oluşturdu.

‘Sınırdan Çekeceğiz’

Rusya Savunma Bakanı Sergei, Ukrayna ile yaşanan siyasi krize yönelik açıklamalarda bulundu. Sınırda yer alan askeri birliklerin çekileceğini duyuran Bakan Sergei, savaşın başlamadan sona erdiğini açıkladı. Sergei’nin açıklamalarından sonra brent petrol fiyatları 90 dolara kadar geriledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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