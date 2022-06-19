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Brent petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi krizin yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da artış gösterdi. Ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırından çekilmeye başlamasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında da düşüş yaşanmaya başladı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansıması ve benzin, otogaz, motorinde indirimlerin oluşması bekleniyor.

Brent petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda!
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 14:11

Akaryakıt Fiyatlarında Artış Yaşandı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi kriz sebebiyle piyasalardaki tedirginliğin oluşması, akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasına sebep oldu. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Rusya, Ukrayna’ya saldıracak” açıklamalarından sonra brent petrol fiyatları hızla artış gösterdi. 2014 yılından günümüze dek ilk kez 100 dolar bandını geçen brent petrolün, Türkiye’ye olan etkisi de vatandaşları zor durumda bıraktı. Türkiye’de, akaryakıt fiyatlarında yüzde 50 oranında zam yapılmasına kaynak oluşturdu.

125 dolara kadar çıkan akaryakıt fiyatları sonrası ülkemizde mazot fiyatı 30 lirayı geçmişti.  112 dolara kadar düşen petrol fiyatları sonrası mazot ve benzinde indirim bekleniyor ancak petrol şirketlerinden ses yok.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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