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Böyle sahnelere ancak filmlerde rastlıyorduk! İtalya'da Sokakta ölümler başladı

Dehşete düşürücü görüntülerin sebebi yine corona virüsü...

Böyle sahnelere ancak filmlerde rastlıyorduk! İtalya'da Sokakta ölümler başladı
20 Mart 2020 Cuma 16:05

Tüm dünyayı etkisi altına alan korkunç virüs salgını Korona virüsü nedeni ile medeniyetin ve tarihin buluştuğu İtalya'da hastaneler yetersiz kalınca sokakta ölümler başladı.

İTALYA FELAKETE GİDİYOR...VAKALAR DURDURULAMIYOR.1 GÜNDE 405 ÖLÜM MALESEF!

41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede sokak ortasında can vermeye başladı.

Ortaya çıkan  görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.Hastaneler,önlemler hiçbir şekilde yeterli gelmiyor malesef.Hatta İtalya'da hastalara bile bakılmadığı iddia ediliyor.Ölü sayısı Çin'i bile geçmesi İtalya için geri dönüşümsüz bir felakete doğru gidiyor.

İtalya'da şuanda cenazelere yetişilemediği ve ölülerin kamyonlarla farklı şehirlere transfer edildiği söyleniyor

Çok şükür ki ülkemizde vakalar olsada,birçok şey kontrol altında.Hükümetimiz aldığı ciddi önlemlerle insanımızın hayatını kurtarmaya devam ediyor.İnşallah hem ölüm sayısı hem de vaka sayısı artmadan bu beladan ülkemiz kurtulacaktır..

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