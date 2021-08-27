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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveni

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'in kalkınmasında ve gelişmesinde Batı yerine yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveni
27 Ağustos 2021 Cuma 23:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleriyle ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini dile getirdi.

"YALNIZCA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVENİYORUM"

Dodik, Batılı ülkelerin yalnızca konuştuğunu ama Bosna Hersek için hiçbir şey yapmadığını belirterek, "Ben yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorum." dedi.

"BATI'DAN GELİP LAF YAPANLARA GÜVENMİYORUM"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tabii ki şunu belirtmek istiyorum bize yardım etmeniz gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben gerçekten size çok güveniyorum. Buradaki partnerlerim Batı'dan gelip laf yapan kişilere güveniyorlar, ben onlara güvenmiyorum."

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik in Cumhurbaşkanı Erdoğan a güveni #1

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik in Cumhurbaşkanı Erdoğan a güveni #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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