Boşanma davası devam ederken eşim vefat etti, dul aylığı alabilir miyim?

Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?

Dul ve yetim aylığı için aranan şartları karşılıyorsanız, gerekli yerlere başvuruda bulunursunuz. Yapılan başvurular sonrası aylık almaya hak kazandığınız takdirde sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında maaş ödemesi yapılır. Eğer sigortalının prim borcu varsa, borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.

BOŞANMA AŞAMASINDA VEFAT HALİNDE DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?

Emekli Sandığı'ndan emekli olan eşime, boşanmak için dava açmıştım. Mahkeme tarafından boşanma kararı verildiği sırada eşim öldü. Tarafıma aylık bağlanır mı?

Burada önemli olan mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmemiş olmasıdır. Şayet karar kesinleşmiş ise tarafınıza dul aylığı bağlanamaz. Bu durum SSK ve Bağ-Kur’dan emekli aylığı alanlar için de geçerlidir.