Boşanma davalarında yeni formül: Önce dava, sonra nafaka

Uzun süren boşanma davalarında, tazminat, velayet ve nafaka gibi anlaşmazlıkların, çiftlerin boşanmasına karar verilmesinin ardından çözümlenmesi planlandığı belirtildi.

Çekişmeli boşanma davaları, AK Parti’nin gündeminde…

Söz konusu çekişmeli boşanma davaları; tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi nedenlerle yıllarca uzayabiliyor.

Uzun süren davalardan kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için AK Parti tarafından çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki faaliyet başlıklarından olan ‘Uzun Süren Boşanma Davalarına’ yönelik düzenlemeyle, sürecin kısaltılması hedefleniyor.

ÖNCE BOŞANMA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yapılacak olan düzenlemeye göre, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

‘NAFAKA TALEPLERİ BOŞANMA SONRASINDA DEĞERLENDİRİLECEK’

AK Parti’nin hukukçu kaynakları, düzenlemeye ilişkin, “Boşanma süreçleri yeni sorunlara yol açıyor. Şiddete ve kadınların ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ya da boşanma gerçekleşmediği için ikinci evliliğini yapamıyor. Hakim vicdani kanaatine göre evlilik birliğinin fikren ve ruhen bittiğini, sadakatin kalmadığını tespit edebiliyorsa kusur oranlarına bakmadan boşanma kararı verebilecek. Kusur oranlarını, gerek nafaka talepleri, gerek velayet ilişkisi gerekse tazminat ilişkisini ise boşanma sonrasında değerlendirecek.” dedi.

KADEMELİ NAFAKA FORMÜLÜ

Süresiz nafakayı sona erdirecek düzenleme üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, bu kapsamda kademeli bir formül öne çıkıyor.

Nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka ödenmesi seçenekleri gündeme gelirken, evlilik süresine göre kadını mağdur etmeyecek oranların belirlenmesi de üzerinde tartışılan bir başka formül.

Örneğin, 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yılın altında nafaka olamaz, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ila 10 yıl arasında nafaka verilmesi gibi süreler belirlenebilecek.