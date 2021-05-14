Boşanan kadına devlet desteği! Karşılıksız, geri ödemesiz! 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri?

Gündemde sıklıkla boşanan kadına devlet desteğinin neler olduğu araştırılıyor ve bu imkandan yararlanma şartları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sunulan bu desteklerin en dikkat çeken yanı ise karşılıksız ve geri ödemesiz olması. Peki 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri? Her boşanan kadın devletin sunduğu maddi destekleri alabiliyor mu, hangi şartları taşıması gerekiyor? İşte detaylar…

Gündemde sıklıkla boşanan kadına devlet desteğinin neler olduğu araştırılıyor ve bu imkandan yararlanma şartları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sunulan bu desteklerin en dikkat çeken yanı ise karşılıksız ve geri ödemesiz olması. Peki 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri? Her boşanan kadın devletin sunduğu maddi destekleri alabiliyor mu, hangi şartları taşıması gerekiyor? İşte detaylar… Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Boşanmış kadınlara boşanmalarının ardından mağduriyet yaşamamaları devlet tarafından birtakım olanaklar sunulmaktadır. Bu olanaklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Boşanmış kadınlara devlet yardımları aşağıdaki gibidir: Boşanmış kadınlara devlet yardımları aşağıdaki gibidir: * Nakdi yardım, * Yakacak yardımı, * Barınma yardımı. NAKDİ YARDIM DESTEĞİ Nakdi yardım olanağını kullanmak için ikamet ettiğiniz il ya da ilçedeki kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na müracaat edip başvuru yapmanız yeterlidir. Kaymakamlık değerlendirmesi sonucunda bahsi geçen fona uygun olduğunuz kararı çıkarsa bu fondan faydalanabilirsiniz. Muhtaçlık sınırı 483 TL olarak belirlenmiştir. * Nakdi yardım talebi için istenen belgeler aşağıdaki gibidir: * TC kimlik kartı fotokopisi, * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak sorgu izninin imzalanması, * Duruma göre istenen diğer belgeler. YOKSULLUK NAFAKASI BAŞVURU Yoksulluk nafakası talebi boşanma davasıyla aynı süreçte işlediği gibi boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılıp yürütülebilmektedir. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılması hususunda zaman aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi ve davada bahsi geçen diğer eşin maddi imkânları dâhilinde süresiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi mümkündür. * Nafaka talebi için koşullar şöyledir: * Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması, * Eşin az kusurlu ya da kusursuz olması. MOR ÇATI BARINMA OLANAĞI Mor Çatı kadınların barınma sorununu çözmek için birtakım çalışmalar sürdürmektedir. Boşanma sonrasında şiddet ve başka sıkıntılar yaşanması ihtimaline karşı boşanan kadınları ikamet ettiği ilden başka bir ile yerleştirerek güvende olmalarını sağlamaktadır. Barınma yardımı almak için Mor Çatıya başvurmak isteyen kadınlardan aranan şart kadının şiddete maruz kalmış olmasıdır. Başvurmak için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfına müracaat edebilirsiniz. YAKACAK YARDIMI Devlet tarafından yapılacak olan yakacak yardımından faydalanmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanan kömür paketlerinin teslimi kapınıza kadar yapılmaktadır. Başvurmak için muhtaçlığınızın onaylanması gerekmektedir. Yakacak yardımına başvuru yapmanız için gerekli belgeler * T.C. kimlik fotokopisi, * Muhtaçlık belgesi, * İlgili makam tarafından verilen formlar, Bunları tamamladıktan sonra başvurunuzu yapıp yardımdan faydalanabilirsiniz. BARINMA YARDIMI (KİRA DESTEĞİ) Muhtaç hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla ev kirası (barınma yardımı) programları yürütülmektedir. Kadının, aileden kalma eski bir evi bulunması durumunda evin tadilatı ve onarımı konusunda da boşanmış kadınlara sunulan devlet destekleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ev eşyası, mobilya ve giyecek yardımları da yapılmaktadır. Bu yardımdan faydalanabilmek için aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir; BOŞANAN KADINLARA BABADAN MAAŞ BAĞLANMASI Eşinden ayrılmış olan kadınlar belirlenmiş olan şartları karşılamaları durumunda babalarının maaşlarını alabilirler. Maaş alacak annenin çocuğu bulunmuyorsa maaşının %75 ini alabilmektedir. Anne hayatta ise %50'si alır. Boşanan kadın babasının maaşının %25'ini alabilir. Anne hayatta değilse %50'sini alabilir. * SGK veya başka bir sosyal güvencesi olmaması, * Devlet memuru olmamalı, * Sabit gelirinin olmaması, * Vefat etmiş babanın sosyal güvencesinin olması, * Boşandıktan sonra tekrar evlilik yapmış olmaması.

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