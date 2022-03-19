Boş zamanlarımda başka bir işte çalışabilirmiyim?, İzinli Günde Başka bir işte çalışmak suçmu?

işçi izinli gününde başka bir işte çalışabilirmi?, Özel sektörde ya da kamuda çalışan bir işçi boş zamanlarında başka bir işte çalışabilir mi?

Sosyal güvenlik sistemi açısından işçi bir veya birden fazla iş yerinde SSK’lı olarak çalışabilir. İş Kanunu açısından ise işçinin başka bir iş yerinde çalışıp çalışmayacağı işe alınırken yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerinde konulan hükümlere göre belirlenir. Sözleşmelerde, işçinin bir başka işyerinde çalışamayacağına ilişkin bir hüküm konuşmuşsa elbette çalışamaz. Dolaysıyla, mevzuat açısından bir işçisinin boş zamanlarında başka bir iş yapmasından sıkıntı bulunmuyor. Ancak, çalıştığı iş yeri ile yaptığı sözleşmede yer alan bir madde, işçinin boş zamanlarında başka yerde çalışmasına engel olabilir.

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