Boş Plaka Sorgulama: 2022 Online EGM plaka tahsis ücretsiz

Plaka Tahsis Nasıl Yapılır? 2022, Adım Adım Plaka sorgulama ve Tahsis İşlemleri, Boş plaka sorgulama için; EGM boş plaka hizmeti, 5664 Sms servisi, Sigortam 360 online uygulaması ve E-Devlet sistemini kullanıyoruz.

Boş Plaka Sorgulama Nedir?

Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? Çeşitli zorluklarla sıfır kilometre veya ikinci el araç satın alanlar ile mevcut plakasını kendine özel plaka ile değiştirmek isteyenlerin en çok kullandığı uygulamalardan biri de şüphesiz boş plaka sorgulamadır.

Boş plaka sorgulama İstanbul genellikle özel plaka talep eden kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Bin bir zorlukla alınan aracına kendi ismine özel boş plaka sorgulama işlemi aynı normal araç plaka sorgulama yöntemleri kullanılmak suretiyle yapılabilmektedir.

Yapılan plaka sorgulamalarında mevcut kullanılan plakalara ait bir takım bilgiler sorgulama neticesinde talep eden kişiye bildirilir. Lakin yapılan sorgulama neticesinde herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmıyorsa plakanın boş olduğu anlaşılır.

Boş Plaka Sorgulama 2022 Yöntemleri (Ücretsiz)

Özel plaka almak isteyenler veya mevcut plakasını değiştirmek isteyenler boş plaka sorgulama için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler.

1- EGM Boş Plaka Sorgulama: Boş plaka sorgulamanın en kolay ve ücretsiz yolu bulunduğunuz ilin Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile boş plaka sorgulaması yapmaktır. Bazı illerimizde emniyetimiz bu hizmeti vermekte fakat hala bir çok ilde İnternetten boş plaka sorgulama veya plaka tahsis işlemi yapılamamaktadır. böyle durumlarda bulunduğunuz ilin trafik cezası sorgulama - Trafik Tescil İşlemleri bölümünü telefon ile arayarak veya bizzat giderek Boş Plaka Sorgulaması yapabilirsiniz.

2- E-Devlet Boş Plaka Sorgulama: E Devlet sitesi üzerinden boş plaka sorgulama ve plaka tahsis uygulamaları 2020 yılı itibari ile kaldırılmıştır. Artık E devlet sitesi ve uygulaması böyle bir hizmet vermemektedir.

3- 5664 Sms Uygulaması,

4- Sigortam 360 uygulaması.

Alternatif olarak araç plaka sorgulama yaparak da plakanın boşta olup olmadığını öğrenebilirsiniz

Örnek olarak; Eskişehir ilimizde boş plaka sorgulama nasıl yapılır hep beraber inceleyelim.

Eskişehir Boş Plaka Sorgulama ve rezervasyon (Tahsis) Nasıl Yapılır?

Eskişehir İl Egm sitesine gidiniz.

Menü-Online işlemler- "boş plaka rezervasyon" tıklayınız.

Plaka kodunu yazarak arayınız. Eğer plaka kodu çıkarsa bu plaka boştur demektir.

Önceden alınmış plakalar için plaka bulunamadı yazmaktadır.

Bir çok ilimizde bu hizmete henüz geçilmemiştir.

İstanbul da Online internetten boş plaka sorgulama yapılamamaktadır. İstanbul'da ki vatandaşların Trafik tescil Şube Müdürlüklerine gitmeleri yada telefon ile aramaları gerekmektedir.

Ankara Boş plaka sorgulama rezervasyon ve tahsis işlemleri internetten online olarak yapılmaktadır. Ankara boş plaka sorgulama için tıklayınız.

Bu sebepten bazi illerde ücretli, sms ve internetten plaka sorgulama sistemlerini kullanmak zorundasınız.

Boş plaka sorgulama işlemlerinin en kolay ve pratik yöntemi SMS ile plaka sorgulamadır. Tüm GSM operatör kullanıcıları 15 TL ücret karşılığında plaka sorgulama yaptırabilmektedirler.

Cep telefonların mesaj bölümüne “Detay boşluk Plaka” yazdıktan sonra 5664’e kısa mesaj atmaları yeterlidir. Sadece önceden alınmış plakalar için telefona detay bilgisi gelmektedir. Mesaj gelmiyorsa biliniz ki plaka boştadır.

sigortam 360 web uygulaması ile de 2022 yılı itibariyle 14 TL karşılığında plaka detay sorgulaması yaparak Boş Plaka sorgulaması yapabilirsiniz.

Plaka Tahsis Nasıl Yapılır? 2022

Plaka tahsisi, sıfır ya da ikinci el araç alırken plakanın da alınması işlemine verilen isimdir. Plaka tahsisi sırasında yapılacaklar aracın durumuna göre değişmektedir.

Sıfır araç alanlar ya da noter satışı esnasında plaka değişikliği talebinde bulunanların, ikametgah adreslerine göre plaka tahsis edilir.

Adım Adım Plaka sorgulama ve Tahsis İşlemleri

Plaka tahsis edilirken ilk olarak araç tescil işlemleri tamamlanmalıdır. Tescil işlemleri için Trafik Tescil bürolarından birine gidilmelidir. Araç tescili sırasında bazı belgeler istenmektedir, bunları sıralarsak;

Zorunlu mali sorumluluk araç sigorta poliçesi

Şoförler Odası’ndan alınan araç tescil belgesi ve müracaat işlem formu

Uygunluk belgesi

Kimliğin aslı ve fotokopisi

ÖTV ödeme belgesi

Fatura ile birlikte faturayı düzenleyen bayiye ait yetki belgesi

Araca ait sicil gazetesi, sicil kaydı ve imza sirküsü

Sicil kaydının tamamlanmasının ardından araç sahibinin ikamet ettiği yere göre plaka tahsisi yapılır.

İnternetten Plaka Tahsisi Yapmak

Plaka tahsisi mesai saatleri içinde Trafik Şube bürolarına gidilerek yapılabildiği gibi internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün web sitesine girilerek de yapılabilir. egm.gov.tr adresine girdikten sonra “Menü – Online İşlemler”, ardından “E-Randevu” sekmesine tıklanır. Burada listelenen plakalardan tercih edilen plaka 1 günlüğüne araç sahibi için ayrılır.

1 gün içerisinde ayırtılan plakanın alınması gerekir, aksi halde istenen plakayı tekrar almak ya da ayırtmak söz konusu değildir. Bunun sebebi plaka tahsis sisteminin her Pazartesi güncellenmesidir. Özel olarak alınmak istenen bir plaka varsa sorgulama ekranına plaka yazılır ve eğer plaka boşta ise 24 saatliğine rezerve edilebilir.

Plaka Tahsis Edilirken Hangi Yollar İzlenmelidir?

Yeni araç alımlarında plaka tahsisi için araç tescili yapılır.

Eğer satın alınan araç, ikamet edilen ilden değil de başka bir ildense, aracı satın alan kişinin ikamet ettiği ilin plaka koduna göre araç plakası düzenlenir.

Plaka verme sırasına göre işlemin devam ettiği şeritten plaka tahsis edilir.

Başka bir şeritten plaka istenmesi halinde bu işlem özel plaka sayılacağı için önceden randevu alınması gereklidir.

Online olarak yapılan plaka tahsisi başvurularında, plaka başvuran kişiye verilir.

Şirket için tahsis edilen plakalar ise şirketteki yetkiliye verilir.

Sıfır araç alımlarında ya da noter satışı esnasında plaka değişikliği için yapılan başvurularda sürücüler listelenen plakalar arasından istedikleri plakayı seçebilirler. Plaka tahsisinin devam ettiği seriden sürücülere yeni plaka verilir.

Araç sahiplerinin serideki plakayı istememeleri ve farklı bir seriden plaka istemeleri halinde, plaka tahsis işlemi özel plaka üzerinden devam eder.

Özel plakalar isteyenler, bu beyanı önceden bildirmeli ve bağlı bulundukları ilin Emniyet Genel Müdürlüğü sitelerinden istedikleri plakayı ayırtmalıdırlar. Bazı illerin plaka tescil ve tahsis işlemlerinin yapıldığı internet siteleri şu şekildedir;

Plaka tahsis Ankara: http://www.ankara.pol.tr/Sayfalar/Plaka_Tahsis.aspx sitesinden

Plaka tahsis İzmir: http://www.izmir.pol.tr/Sayfalar/Trafik-Tescil-%C4%B0%C5%9Flemleri.aspx adresinden

Plaka tahsis İstanbul: http://www.istanbul.pol.tr/trafiktescil/Sayfalar/default.aspx

Plaka tahsis Antalya: http://www.antalya.pol.tr/Sayfalar/default.aspx

Plaka tahsis Mersin: http://www.mersin.pol.tr/tarsus/Sayfalar/trafik_islemleri.aspx

Plaka tahsis Yozgat: http://www.yozgat.pol.tr/Sayfalar/Yozgat-Trafik-Tescil-ve-Denetleme-%C5%9Eube-M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-I%C5%9F%C4%B1k-Uygulamas%C4%B1.aspx

Plaka tahsis Adana: http://www.adana.pol.tr/kozan/Sayfalar/Trafik-islemleri.aspx

Plaka tahsis Konya: http://www.konya.pol.tr/Sayfalar/trafik_tescil.aspx

Özellikle sıfır araç alımlarında plaka tahsis edilirken, sürücüler istedikleri harf ve sayıda plaka istemektedirler. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde trafikten men edilen, farklı bir ile satılan veya hurdaya çıkan araçların plakaları toplanarak yeni sürücülerin kullanımına sunulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yapılandırdığı plaka tahsis işlemi, yeni araç alan ya da araçlarının plakasını değiştirmek isteyen sürücüler için büyük kolaylık sağlamaktadır.

Plaka Tahsis Fiyatı

Sıfır araç alırken tüm işlemleri bayi yapar ve sürücüler plaka için ek bir ücret ödemezler. Aracın plakası değiştirilmek istenirse bunun için sürücülerin plaka değiştirme ücretini ödemeleri gerekir.

Taksi Plaka Fiyatları

İkinci el araç alırken, aracın plakası değiştirilmezse plaka tahsisi sırasında hiçbir ücret ödenmesine gerek yoktur.

Kaynak olarak bize güncel bilgi sağladığı için https://sorgulamauzmani.com/ sitesine teşekkür ederim. Diğer sorgulamaları da bu siteden bulabilirsiniz.

Sonuç olarak; sıfır ya da ikinci el araç satın alırken araç tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra plakanın kullanılması ve değiştirilmemesi durumunda sürücüler ceplerinden ek bir ücret ödemezler.

Plakadan memnun olmayan ya da özel plaka almak isteyenler plaka değiştirme işlemlerini takip etmelidirler.

İkinci El Araçlarda Boş Plaka Sorgulama Neden Yapılır?

Gelişen teknolojiyle birlikte insanların ikinci el araç alım satım işlemleri de bulundukları bölgelerin yanı sıra diğer illere veya coğrafi bölgelere kadar ulaşmaktadır.

Kendi şahsına araç satın almak isteyen bir kişi sadece kendi bölgesindeki araçları değil internet sayesinde farklı illerdeki araçları da talep etmektedir.

Satın alım işlemini gerçekleştirecek olan kişiler için bu durum bir takım avantajları beraberinde getirmiş olsa da farklı bir ilden araç satın almak hem maliyetli hem de güven problemini doğurmaktadır.

Bu sayede ikinci el araç alım işlemini gerçekleştirecek olan bireyler mevcut araç plakası üzerinden aracın durumuna ve diğer bilgilerine rahatlıkla ulaşabilmektedir.