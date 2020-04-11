Borel dezenfektan nedir,Bor el satın al fiyat ,Borel ne işe yarar

Borel dezenfektan ne işe yarar, Bor el dezenfektan nerede satılıyor, Borel dezenfektan fiyat 2020,Borel dezenfektan kim üretiyor

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine üretilmeye başlanacak olan BOREL isimli dezenfektana şimdiden ilgi büyümeye başladı.Özellikle son dönemde yaşadığımız virüs krizi nedeni ile kolanya,sabun,dezenfektana olan ilgili inanılmaz bir ilgi ve talep oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayında görüştüğü yetkililere emrinin ardından Borel dezenfektan üretilip satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı dezenfektan BOREL’in haftaya satışa sunulacağını açıkladı.

Fatih Dönmez resmi twitter hesabından yaptığı açıklama göre;

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde...



Haftaya raflardaki yerini alacak.



Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız.



Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz. Dedi.

Borel dezenfektan nedir?Borel ne işe yarar?

Bilindiği üzere Bor madenlerine rezerv açısından baktığımızda en çok ülkemiz sahiptir.Bor madeni birçok sektörde kullanıldığı gibi dezenfektan üretiminde de kullanılacak.Üstelik bu dezenfektan dünyadaki benzerlerinden daha farklı olacak.

Borel dezenfektan özellikle el hijyeni için kullanılacak.Özellikle son dönemlerde yaşadığımız corona virüsü salgınını engellemek için üretilip kısa sürede piyasaya sürülecek.

Borel dezenfektan özellikle dış dünya ile sürekli temas için kullandığımız ellerimiz için kullanılacak.Dünyada bir ilk olacağı için herkes Borel dezenfektanın ne kadar işe yarayacağını şimdiden merak ediyor.

Borel dezenfektan,

El hijyeni için en sağlıklı dezenfektanlardan biri olacak

Borel dezenfektan el teması ile bulaşan virüs ve bakterilere karşı hızlı bir hijyen ortamı sağlamaya yardımcı olacak

Borel tüm market ve eczenelerde raflarda yerini kısa sürede alacak

Sadece corona virüsü salgını için değil,uzun vadede bir dünya markası olacak bir dezenfektan üretimi sağlanmış olacak.

Borel dezenfektan tahmini olarak kullanıldıktan sonra 3,4 saat etkini koruyabilecek,yani korunabilme özelliği de olacak.

Borel dezenfektan içerdiği bor sayesinde çok güçlü bir hijyen aracı olacak, ve birçok virüs,bakteri gibi olumsuz etkilere sahip mikroplara karşı savunma yapacak

Recep Tayyip Erdoğan'ında dediği gibi , Borel dezenfektan ellere bir zarar vermeyecek,elleri yıpratmayacak şekilde üretilecek.

HEM YERLİ HEM DE MİLLİ!

Bakan Dönmez borel dezenfektanı açıklarken şunlara vurgu yaptı: “Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. dedi.

Borel Dezenfektanı kim üretiyor?

Bildiğiniz gibi Türkiye'de Bor madenlerini, ETİ MADEN işletiyor.Bunun sonucunda da Borel dezenfektanı yine ETİ MADEN'e bağlı bir kurum üretecek.Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AR-GE çalışmalarına hız veren ETİ MADEN işletmeleri Borel'i birkaç haftadan piyasaya sunacak.

Borel dezenfektan nerede satılıyor,Borel kaç lira olacak?

Borel dezenfektan cepte,çanta da, arabaların torpidolarında,çekmecelerde taşınabilmesi ya da bulundurabilmesi için küçük bir hacme sahip şekilde üretilecek.Şuanda 100 ML şeklinde üretilen Borel,ileri ki zamanlarda talep ve etkisine göre büyüyüp hacim olarak daha büyük şişelerde üretilebilecek.

Borel dezenfektan eczanelerde,marketlerde ve bazı online ticaret yapan sitelerde görüp satın alabileceğimiz milli bir dezenfektan olacak.

Borel dezenfektan fiyatı henüz belli değil ancak biz 10 TL gibi temsili bir rakamdan satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Korona virüsü nedeni ile Borel ücretsiz dağıtılır mı?

Elbette tüm dünya da ve ülkemizde şuanda olağanüstü bir durum var.Fahiş fiyatlara satılan dezenfektanlar,kolonyalar,maskeler için gerekli tüm önlemler alındı.Fırsatçılara meydan bırakılmadı.Eğer corona virüsü kabusu daha da ciddi durumlara ulaşırsa elbette devletimiz buna yönelik daha ciddi tedbirler alabilir.Ayrıca devletimizin nasıl maskeyi parayla değil,ücretsiz olarak halka dağıttı ise Borel dezenfektanı da ücretsiz dağıtabilir.

Ancak buna yönelik bir çalışma şuan için söz konusu değil.Borel diğer dezenfektanlar gibi cuzi bir ücret karşılığında satılabileceği öngörüsündeyiz.

Borel dezenfaktanı bu zor günlerde ülkemizin ve dünyanın virüs ve salgın hastalık önleyicisi olarak üretim ağlarına kattıkları için önce Cumhurbaşkanımıza sonra da ETİ MADEN işletmelerine şimdiden teşekkür ederiz.

Unutmayın,dünyada en çok bor rezervine sahip ülkeyiz.Bunu da bu zor günlerde elbette kullanmaya çalışacağız.Aşağıda Bor'un ne olduğuna dair vikipedi kaynağından küçük bir alıntı yaptım.

"Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi'nde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin suda çözünürlüğü nedeniyle belli yerlerde yüksek yoğunlukta bulunabilir"

Borel dezenfektan satışa çıktığı anda sitemizden yayınlayacağız.

Kaynak: www.kamusaati.com ( aktif kaynak gösterilmeden yayınlanması suçtur.)