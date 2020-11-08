Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş

NE OLMUŞTU?

Konya'daki Benefit Hayvancılık'a ait süt toplama merkezinde bir teknede 'süt banyosu' yapıldığını gösteren video gündem olmuştu. Videoda 'süt banyosu' yapan Uğur Turgut tepki çekince videoyu silmişti. Videonun gündem olmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, 'halk sağlığı ve gıda güvenliği'nin hiçe saydığını belirterek olay yerine ekip gönderdi.

FİRMANIN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Benefit Hayvancılık da Facebook'taki açıklamasında videoyu çeken kişinin işten atıldığını ve yasal işlem başlatıldığını belirterek, 'temel hedefin itibarsızlaştırma olduğunu' savundu. İşyerinin faaliyetine son verildi ve 'süt banyosu' olayına karışanlar hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler kendilerini "O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı" diye savundu.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR

Olay sonrası tutuklanan şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir" maddesi kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.