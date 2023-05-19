Bomba iddia! 6'lı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'na "Çekilelim mi?" denildi

Hem seçim sonuçlarını değerlendirmek hem de ikinci turda uygulanacak stratejiyi belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa'nın toplantısında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları görevlerimizden feragat edilmesini öneriyorum" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

14 Mayıs seçimleri sonrası 6'lı Masa liderleri, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda seçim sonuçları ve ikinci tur stratejisinin masaya yatırıldı.

GÜLTEKİN UYSAL "ÇEKİLELİM Mİ?" DEDİ?

2,5 saat süren toplantıda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sürpriz bir öneriyi gündeme getirdiği iddia edildi. Kamuoyunda sık sık "7 yardımcılı cumhurbaşkanı mı olur?" eleştirilerine muhatap olan Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini ifade eden Uysal'ın masadaki diğer liderlere "Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için cumhurbaşkanı yardımcılıkları görevlerimizden feragat edilmesini öneriyorum" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

DİĞER LİDERLER YORUM YAPMADI

DP lideri Uysal'ın bu önerisi hakkında diğer liderlerin yorum yapmaktan kaçındığı ve apar topar başka bir gündem maddesini konuşmaya başladıkları konuşuluyor. Talat Atilla tarafından gündeme getirilen bu iddia sonrası gözler diğer liderlerin yapacağı açıklamaya çevrildi.

2,5 SAAT SÜRDÜ, AÇIKLAMA YAPILMADI

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal, araçlarıyla otoparktan çıkarak CHP'den ayrıldı. Seçim sonuçları ve 2'inci turda izlenecek seçim politikalarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapılmadı.