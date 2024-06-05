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Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi
Admin
Admin
05 Haziran 2024 Çarşamba 09:34

Bolu'da Irak uyruklu eşini sevgilisiyle evde yakalayan yabancı uyruklu H.M., "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. HM'nin eşi ve sevgilisiyse Bolu'da kaldı.

Bolu'da, Irak uyruklu eşini sevgilisiyle evde yakalayan H.M. hakkında karar verildi. H.M., kayınbiraderi ve eşinin sevgilisinin babası ile birlikte "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi.

3. KATTAN ATLAYARAK BALKONA DÜŞMÜŞTÜ

Dün öğle saatlerinde Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda iddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kayınbiraderiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü.

Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

H.M., İ.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M.'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.

"DÜZENİ BOZMAK" SUÇLAMASIYLA SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslardan H.M., kayınbiraderi ve A.M.'nin babası "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. Evde sevgilisiyle basılan İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

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