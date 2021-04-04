Bolu'da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı

Bolu'da pizzacıda ücret nedeniyle çıkan kavga sonrası götürüldükleri hastanede polislere saldırarak darp eden alkollü doktor ile ilaç mümessili gözaltına alındı.

Bolu’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. birlikte alkol aldıktan sonra şehir merkezinde bulunan bir pizzacıya gitti.

Pizza siparişi veren ikili ile çalışanlar arasında ücret nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

Olayın yaşandığı yere giden polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan pizzacı çalışanları ile Ö.V. ve Ç.A.’yı rapor almak için hastaneye götürmek istedi.

MÜMESSİL 'SİZİ SURİYE'YE GÖNDERİRİM' DİYEREK POLİSLERE SALDIRDI

İlaç mümessili Ç.A.’nın polis ekiplerine saldırmaya çalışması ve ‘Sizi Suriye’ye gönderirim” diyerek tehdit etmesinin ardından olay yerine takviye ekip istendi.

Polis memuru ise tehditlere, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi.

Güçlükle ekip aracına bindirilen Ö.V. ve Ç.A. alkol muayenesi ve rapor için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

HASTANEDE POLİSLERİ DARP ETTİLER

Doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. götürüldükleri hastanede tartıştıkları polislere küfür ederek saldırdı. Polislerin çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıda hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Hastane içindeki eşyalara da zarar veren Ö.V. ve Ç.A. takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.V. ve Ç.A. ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu’na götürüldü.