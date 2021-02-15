Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence

Banka iş ilanları için haber bekleyenlere müjde Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası bünyesine en az lise mezunu olma koşulu ile şoför alımları için ilana çıkıldı. İş Bankası şoför alımı için haber bekleyenlere müjde geldi. Sınav ile yapılacak alıma dair detaylar İş Bankası'nın resmi sitesinden paylaşıldı.