Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence

1/11 Türkiye 13 masum insanın PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ'a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi.
2/11 Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.
3/11 Uludağ`daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi.
4/11 Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu.
5/11 Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.
6/11 Gökay Başdan
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