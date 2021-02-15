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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence
15 Şubat 2021 Pazartesi 05:36

1/11 Türkiye 13 masum insanın PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ'a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi.

2/11 Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.

3/11 Uludağ`daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi.

4/11 Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu.

5/11 Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.

6/11 Gökay Başdan

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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