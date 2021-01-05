Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından gerçekleşen devir-teslim törenini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, sırtını dönerek protesto etti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından gerçekleşen devir-teslim törenini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, sırtını dönerek protesto etti.
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, yeni atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik tepki gösteriyor.
Rektörlük görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını istemeyen akademisyenler, bugün saat 12.00'de üniversite kampüsünde gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.
Akademisyenler, yapılan devir-teslim törenini arkalarını dönerek protesto etti.
SIRTLARINI DÖNDÜLER
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde akademisyenlerin eylemi sürerken, törene cübbeleriyle katılan akademisyenler rektörlük binasına arkalarını döndü.
ÖĞRENCİ KARTI OLMAYANLAR ALINMIYOR
Üniversitenin dışında da polis ekipleri herhangi bir provokasyona yönelik tedbir alırken, içeriye öğrenci kartı olanlar dışında kimse alınmıyor.