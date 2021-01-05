Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltılarla ilgili MLKP bağlantısı tespit edildi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltılarla ilgili MLKP bağlantısı tespit edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası yapılan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 eylemciden bazıları yakalandı.

15'İ ÖĞRENCİ DEĞİL

Bakan Yardımcısı Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlere ilişkin son bilgiyi paylaştı. Çataklı, üniversitedeki gösterilerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını bildirdi.

MLKP BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

"Şu an 17 kişi gözaltında, sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi" diyen İçişleri Bakan Yardımcısı, eylemcilerden bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini ve örgütsel kayıtlarının ortaya çıktığını kaydetti.

İsmail Çataklı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"GEREĞİ YAPILACAK"

"Bizce olayın iki boyutu var. Bir tanesi toplantı, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet dahil, polisimize mukavemet dahil, aynı zamanda 'katil polis' diye bağrıldığını gördük. Polisimize tekme atıldığını gördük. Dolayısıyla bunların gereği yapılacak.

"TUTANAKLAR TUTULDU"

İkincisi de bir pandemi süreci yaşıyoruz. Birçok kısıtlamayla insanlarımız, bizler karşı karşıyayız. Orada bu kısıtlamalara hiçbir şekilde uyulmadığını, tam bir sorumsuzlukla davranıldığını gördük. Bununla ilgili gerek sosyal mesafe kurallarına uyulmaması, halay çekilmesi gibi konularla ilgili gerekli tespitler yapıldı, tutanaklar tutuldu. İlgililere tebligatlar yapılacak."

"155'İ 'POLİS İMDAT' DİYE ARAYACAKLAR"

Boğaziçi'ndeki eylemlerde "Katil polis" sloganları atılmasına tepki gösteren Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Katil polis diyenlere bir hatırlatma: Başlarına olumsuz bir iş geldiğinde 155'i 'polis imdat' diye arayacaklar." ifadesini kullandı.