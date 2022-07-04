Boğaziçi'nde akademisyenlerin maaşı 15 bin lirayı geçti

Protestoyla günlerini geçiren ve eğitim vermeyi durduran Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin maaşlarına da zam geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de başlayan akademisyenlerin protestoları sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestoların ise 546. gününe girildi.

Bu süreçte akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, hiçbir derse de girmeyerek üniversite bahçesinde protestolarına devam ediyor.

Maaşlara zam geldi

Bugün, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşına yapılan zam oranı da belli oldu.

Memurlara yapılan bu zamla akademisyenlerin maaşları artarken Boğaziçi'ndeki akademisyenler de bu zamdan yararlandı.

Akademisyenlere 15 bin lira maaş

Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 zam yapılırken akademisyen maaşları 15 bin 332 liraya kadar yükseldi.

Profesörlerin maaşlarında ise en yüksek rakam 26 bin 56 liraya çıkarıldı.