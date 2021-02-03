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Boğaziçi eylemlerinde provokatörler iş başında! Polis aracına saldırdılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Ayrıca, göstericilerin arasında kalan 2 vatandaş da darbedildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:36

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını protesto eden bir grup provokatör, Kadıköy'de polis arabasına saldırdı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan olaylar boyut değiştirdi. Bu akşam Kadıköy'e eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı

PROVOKATÖRLER İKİ VATANDAŞI DA DARBETTİ

Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden göstericilerin arasında kalan 2 kişinin darbedilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli H.D. İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayda yaralanan B.G. ve M.C.A. polis ekiplerince Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

108 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresindeki eylemlerde dün gözaltına alınanlardan 98'sinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını, adliyeye sevk edilen 10 kişi için konutu terk etmeme kararı verildiği ve 51 kişinin ise işlemelerinin sürdüğünü açıkladı.

Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı

Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı

Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı

Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı

Boğaziçi eylemlerinde provokatörler iş başında! Polis aracına saldırdılar


Kaynak: Kamu Saati Özel
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