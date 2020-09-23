Bodrum’a giden dönmedi, nüfus 400 bine çıktı Bodrum'da Nüfus iki katına çıktı Detaylar Haberimizde...

Bodrum’a giden dönmedi, nüfus 400 bine çıktı

Bodrum’a giden dönmedi, nüfus 400 bine çıktı Bodrum'da Nüfus iki katına çıktı Detaylar Haberimizde...

Koronavirüs salgınının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde ikinci konutları olan yazlıkçılar, ilçeye akın etmeye başlamıştı.

Nisan ayında gelmeye başlayan yazlıkçılarla beraber 175 bin nüfusa sahip olan Bodrum’un nüfusu yaklaşık 400 bin olmuştu.

Tatil siteleri erkenden açılmış ve salgının hızla yayıldığı büyükşehirlerden Bodrum’a göç başlamıştı.

“BODRUM’DA VAKA ARTIŞI OLMADI”

İlkbahar aylarında Bodrum’a gelen yazlıkçılar, sonbahar olmasına rağmen Bodrum’u terk etmedi.

Trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu geçen yıl eylül ayına göre iki katına çıktı. Birçok yazlıkçının ise koronavirüs salgını bitene kadar Bodrum’daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz sezonunda salgından fazla etkilenmediklerini ifade ederek, “Yaz sezonunu çok iyi bir şekilde geçirdik. Türkiye’nin birçok yerinde vakalar artarken, Bodrum’da vaka ya hiç olmadı bazen de stabil kaldı. Bundan sonra da gerekli önlemleri alarak Bodrum’un güvenli bir kent olarak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde yaz dönemiyle de birlikte artan nüfusa göre yaptığımız denetimlerde sosyal mesafe kuralları, maske ve hijyen kurallarının hepsi bizim gözetimimiz altında tutuldu. Plajlarda, pazar yerlerinde, sosyal alanlarda, işletmelerde büyük çaplı denetimler yaptık. Bulaşma riskini önlemek için bizim üzerimize düşen önlemleri aldık.” dedi.

“KIŞ NÜFUSU 2 KATINA ÇIKTI”

Aras, Bodrum’da kış nüfusunun 2 katına çıkacağını belirterek, “Uzaktan eğitimin de şu anda gündemde olmasıyla beraber Bodrum’a gelen nüfusun gitmeyeceğini tahmin ediyoruz. 2’nci konut sahiplerinin ana kentlere dönmeyip Bodrum’da kalmaya devam edeceklerini görüyoruz. Bizim araştırmalarımızla beraber, 2’inci konut sahiplerinin geri dönmemesiyle birlikte oluşacak nüfus 350 ile 400 bine çıkıyor. Bizim normalde 176 bin 500 nüfusa hitap ediyoruz. Şu anda görünen o ki 2 kat bir nüfusla karşı karşıya kalacağız kış boyunca. Bunun için tabii ki önlemlerimizi alacağız.” şeklinde konuştu.

“BODRUM’U SEVENLER NÜFUSLARINI BODRUM’A ALSINLAR”

Bodrum’da kalacak olanlar için nüfuslarını Bodrum’a aldırmalarını rica eden Aras, “Yazlık beldelerin kış nüfusuna göre ödeneklerini aldıklarını, devletten gelen payın nüfusa göre olduğunu değerlendirirseniz; 176 bin 500 nüfusuna göre alınan bu payların 400 bin nüfusa göre harcanacağı da burada bir gerçektir. Bunun için ya ekstra desteklenmemiz lazım ya da Bodrum’da yaşayacak olan 176 bin dışındaki vatandaşlarımızın Bodrum’a kayıt olmaları gerektiğini düşünüyorum. ‘Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol’ diye her mecrada söylüyoruz. Buraya kayıt olmalarını istememizin sebebi ise gerçek nüfusumuzu yansıtabilirsek Türkiye İstatistik Kurumu, o zaman bizim genel bütçeden alacağımız payı artacaktır.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK FİRMALAR KAYITLARINI BODRUM’A ALDIRSIN”

Büyük firmaların sadece Bodrum’da şubeleri olduğunu ve bunun Bodrum ekonomisini etkilediğini sözlerine ekleyen Ahmet Aras, “Bodrum çok önemli bir turizm merkezi, aynı zamanda çok büyük bir ekonominin döndüğü alan. Burada faaliyet gösteren şirketlerin birçoğunun merkezi büyükşehirlerde. Büyük oteller, yatırımcılar ve inşaat firmaları bu şekilde. Burada kayıtlı olan şirketler de var ama bunun önemli bir kısmı ana kentlerde. O firmaların burada ticaret odasına kayıt yaptırmaları, vergilerini burada ödemeleri, burada kazandıkları gelirden Bodrum’a da pay bırakmaları doğru olur diye düşünüyorum.” dedi.

Öte yandan nüfusu 400 bine yaklaşan Bodrum, birçok ilin nüfusunu da geride bırakmış oldu.