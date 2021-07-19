Kurban Bayramı Mesajları
Kurban Bayramı Mesajları
0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
0
kurban bayramı
kurban bayramı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Bodrum'da lüks otelde tecavüz skandalı! Genç kızın imdadına jandarma yetişti

Türkbükü'nde ünlü bir otelde, 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kız, barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.'nin tecavüzüne uğradı. Gece yarısı otel karışırken, ağlayarak yardım isteyen genç kız, jandarma tarafından hastaneye götürüldü. Tecavüz eden sapık ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da lüks otelde tecavüz skandalı! Genç kızın imdadına jandarma yetişti
19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:35

Hem bayram hem yaz tatilini değerlendirmek isteyenler soluğu Bodrum'da aldı. Birçok otel tamamen doldu, yollarda trafik meydana geldi.

TECAVÜZ ETTİ

Sabah'ın haberine göre bu atmosferi bozan ise Bodrum'da, önceki gün yaşanan korkunç tecavüz oldu. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.

TUTUKLANDI

Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Popüler otelde ise dün gün boyunca bu korkunç olay konuşuldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber