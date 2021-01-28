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Bodrum'da fırtına ve dolu kabusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.

Bodrum'da fırtına ve dolu kabusu
28 Ocak 2021 Perşembe 20:41

Bodrum'da etkili olan dolu yağışı görenleri şaşkına çevirdi. Aniden bastıran dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü. Duydukları gürültüye uyanan vatandaşlar ise dolu yağışını görünce şok oldu.

Dolu yağdığı esnada seyir halinde bulunan 6 araç ise bir birine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Yağış sonrasında Turgutreis Mahallesi'nde ise istinat duvarı çöktü, bir araç duvarın altında kaldı. 3 gündür zaman zaman şiddetini arttıran fırtına nedeniyle bir çok ağaç devrildi. Rüzgarın etkisiyle bir elektrik direğinin de yola devrildiği öğrenildi.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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