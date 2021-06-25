Böbreklerinizin Düzgün Çalışmadığını Gösteren Belirtiler

Vücudun verdiği sinyalleri önemsememek şiddetli sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Sizin için böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren işaretlerin bir listesini hazırladık.

Uyku problemi

Böbrekleriniz düzgün çalışmadığı zaman toksinler idrarla atılmadığı zaman uykuya dalmak zorlaşır. Kronik Böbrek Hastalığı olan insanlar uyku apnesine daha sık maruz kalırlar. Uyku apnesi, uyurken nefesin bir veya daha fazla durmasına neden olan bir rahatsızlıktır. Bu duraklamalar birkaç saniye ya da bir dakikaya kadar sürebilir. Sürekli ağır horlama da yaşanıyorsa, bir doktora görünme vakti geldiğini gösteriyor.

Baş ağrısı, yorgunluk ve genel zayıflık

Sağlıklı ve düzgün işleyen böbrekler, vücutlarımızda bulunan D vitaminini, güçlü kemikleri korumak ve Eritropoietin (alyuvarların üretimini denetleyen hormon) adlı bir hormon üretmek için dönüştürürler. Bu hormon, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Böbrekler düzgün çalışmadığında daha az Eritropoietin üretirler. Kırmızı kan hücrelerinin azalması (oksijen taşıyanlar), kaslarınızın ve beyninizin hızlı yorulmasına neden olur.

Kronik Böbrek Hastalığı olan insanlarda anemi görülür. Normal böbrek fonksiyonlarının% 20 ila% 50’sinde anemi gelişmeye başlayabilir. Yeterince dinlenip uyuyorsanız, ancak yorgunluk, düşük enerji seviyeleri ve genel zayıflık hissetmeye devam ederseniz, gecikmeden doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.

Kuru ve kaşıntılı deriye sahip olmak

Sağlıklı böbrekler, kandaki atıkları ve ekstra sıvıları atarak, kırmızı kan hücrelerini üretmeye yardım ederek ve vücudunuzdaki uygun mineral miktarını koruyarak muazzam işler yapar. Kaşıntılı ve kuru cilt, böbreklerin kemik ve böbrek hastalığına neden olabilecek mineral ve besin maddelerinin doğru dengesini sağlamaktaki başarısızlık sinyalini verir. Kuru ve kaşıntılı cildiniz varsa, daha fazla sıvı almaya çalışın. Kaşıntı için herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışın. Çünkü bazı ilaçlarda potansiyel olarak böbrek işlevinize zarar verebilecek maddeler bulunur.

Kötü nefes ve metal tadı almak

Atık kanda biriktiğinde, yiyeceklerin tadı değişir ve ağzınızda metal bir tat bırakır. Kötü nefese sahip olmak, kan dolaşımında çok fazla toksin ve kontaminasyona (istenmeyen zararlı maddeler ve mikroorganizmaların herhangi bir yolla gıdalara bulaşması) sahip olduğunun başka bir işaretidir. Ağızda metalik tat çeşitli nedenlerden dolayı, tat duyusunun anormalleşmesi sonucu görülür. Bu tat alma anormalliği, ilaçların bir yan etkisi olarak, çeşitli hastalıklar nedeniyle veya çevresel faktörlerden oluşabilmektedir. Ağzınızda tat bozukluğu eğer bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, bunu tedavi etmek metalik tadın da iyileşmesini sağlayacaktır.

Nefes darlığı

Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücuttaki ekstra sıvı akciğerlere girer. Anemi vücudunuzu oksijenden yoksun bırakır ve bu nefes darlığı ile sonuçlanır. Böbrek yetmezliği, astım, akciğer kanseri veya kalp yetmezliği nedeniyle de nefes darlığı yaşanabilir. Nefes almak için çok çaba sarf ediyorsanız hemen doktorunuza danışmalısınız.

Ayak bileği, ayak ve ellerde şişme

Düzgün çalışmayan böbrekler, vücuttaki ekstra sıvıları atamazlar. Bu ayak, ayak bilekleri ve ellerde şişmelere neden olur. Vücudunuzun alt kısımlarının şişmesi kalp, karaciğer hastalıkları ve bacaktaki damar problemlerini de gösterebilir. Bazen ilaç almak, tuzu azaltmak ve vücudunuzdaki aşırı miktarda sıvı almak şişmeyi önleyebilir. Eğer yardımcı olmazsa, ayrı bir tedaviye ihtiyacınız var.

Bel ağrısı

Böbrek yetmezliği, genellikle derindir ve sağ göğüs kafesinin hemen altında bulunan sırt ağrısına neden olabilir. Bu ağrılar kasık veya kalça bölgesinde de hissedilebilir. Böbrek yetmezliğine bağlı olarak sırt ağrısı, kusma, ateş ve sık idrara çıkmak da sık karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Normal sırt ağrısı daha lokaldir, aniden olur ve ateş olmaz. Sırt ağrısı yaşıyorsanız ve ağrı kesici haplar etkisiz ise, doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin.

Şiş gözler

Göz çevresindeki şişlik, böbreklerinizin idrar içine çok miktarda protein sızdırması ve vücuda dağıtılması ile açıklanabilir. Vücudunuza yeterli miktarda protein aldıysanız ve yeteri kadar dinlendiyseniz, ancak gözlerinizin etrafında şişlik hissetmeye devam ederseniz, doktorunuzdan randevu almayı unutmayın.

Yüksek tansiyon

Dolaşım sisteminiz ve böbrekleriniz birbirine bağlı. Böbreklerin atık ve ekstra akışkanları kandan filtreleyen küçük nefronları vardır. Kan damarları hasar görürse kanınızı filtreleyen nefronlar yeterli oksijen ve besleyici madde almıyorlar. Bu nedenle yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğinin önde gelen ikinci nedeni olarak açıklanıyor. Kırmızı kan hücrelerinin üretmini yapan ve anemiyi önleyen folik asit açısından zengin gıdaları tüketin. Ve yüksek tansiyonunuzu yönetmeyi öğrenin.

İdrardaki değişiklikler

Sağlıklı böbrekler, idrar üretmek için kan dolaşımını filtrelemektedir, ancak filtre hasar gördüğünde kan hücreleri idrar içine kan püskürtmeye başlayabilir. Böbrekleriniz idrarın üretilmesinden ve atıkların atılmasından sorumludur. İdrar sıklığı, koku, renk ve görünümündeki değişiklikler dikkate alınmalıdır. İdrar içinde köpükler varsa bu idrarda isteyenmeyen proteinlerin var olduğunu gösterir. Bu tür şikayetler yaşıyorsanız hemen bir doktora görünmelisiniz.