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BM, Ukraynalı mülteci sayılarını güncelledi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, mülteci konumuna düşen Ukraynalı sayısının 8,5 milyona yaklaştığını açıkladı.

BM, Ukraynalı mülteci sayılarını güncelledi
Kamusaati
Kamusaati
04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:00

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Savaşta çatışma alanı Ukrayna'nın doğusuna kayarken ilk günden itibaren çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca insan mülteci durumuna düştü.

Ukraynalılar, doğu şehirlerinden Rusya'ya, batı bölgelerinden ise diğer komşu ülkelere geçiş yaptı.

Mülteci konumuna düşen sayısı 8,5 milyona yaklaştı

Belirli aralıklarla konuya ilişkin resmi rakamları paylaşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, son verileri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre mülteci konumuna düşen Ukraynalı sayısı 8,5 milyona yaklaştı.

Buna göre 4 milyon 312 bin 612 kişi Polonya'ya,1 milyon 412 bin 429 kişi Rusya'ya, 860 bin 908 kişi Macaristan'a, 736 bin 083 kişi Romanya'ya, 548 bin 210 kişi ise Slovakya'ya geçti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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