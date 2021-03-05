Bitlis'te askeri helikopter düştü

Saat 13.55'te Bingöl'den kalkış yapan 'Cougar' tipi askeri helikopter, Bitlis'in Tatvan kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Haber üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

9 ŞEHİT, 4 YARALI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazaya ilişkin açıklama yaparak 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Yaralı askerler ambulanslarla olay yerinden alınıp Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere kaldırılırken, şehitlerin naaşları da kaza yerinde alınmaya devam ediliyor.

"KAZA KIRIMA UĞRADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

BAKAN AKAR KAZA BÖLGESİNE GİTTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.