Bitcoin, 30 bin doların altını gördü

Aylar önce zirveyi gören BTC'nin değerindeki azalma devam ediyor. Kripto para 30 bin doların altına indi. Bu gelişme, diğer para birimlerini etkiledi.

En popüler kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) değerinde düşüş yaşandı.

Kripto paralar arasında en değerlisi olarak bilinen Bitcoin, geçtiğimiz nisan ayında 65 bin dolar seviyesine yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

Ancak BTC'deki bu tırmanış kalıcı olmadı. Söz konusu kripto para biriminde yaşanan düşüş trendi devam etti.

Belli bir dönem 30-40 bin dolar bandında bulunan Bitcoin'in değeri, 22 Haziran'dan bu yana ilk kez 30 bin doların altına indi. BTC; 29 bin 600 dolar düzeylerinde işlem görüyor.

DİĞER KRİPTO PARALAR ETKİLENDİ

Bitcoin'deki düşüş diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Ethereum yüzde 9, Ripple ise yüzde 10 civarında gerileme kaydetti.

Bu kripto paralar sırasıyla 1752 ve 0.53 dolardan işlem görüyor.

CoinMarketCap verilerine göre, salı günü itibarıyla son 24 saat içinde kripto para piyasasından yaklaşık 89 milyar dolar silindi.

BÜYÜK SATIŞ YAŞANDI

Bitcoin'deki düşüş, küresel borsalarda yaşanan büyük orandaki satıştan sonra geldi. Pazartesi günü, Dow Jones Endüstri Ortalaması geçen yıldan bu yana en kötü gününü yaşadı.

Amber Group'tan Annabelle Huang, "Küresel piyasalarda büyük bir satış oldu, risk varlıkları genel olarak düştü." dedi.

PİYASALARDAKİ ENDİŞEYLE BİRLEŞİNCE...

Huang, ekonomik toparlanmanın kalitesi ve gücüyle ilgili endişelerin yanı sıra yüksek getiriler de dahil olmak üzere daha geniş risk varlıklarının zayıfladığını söyledi.

"Son BTC (bitcoin) zayıflığıyla birleştiğinde, bu kripto pazarını daha da aşağı çekti." ifadesini kullandı.

Bitcoin'deki son değer kaybı, nisandaki en yüksek seviyenin ardından toplamda yüzde 50'yi aşmış oldu.