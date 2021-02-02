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Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu Antalya'da Umut Beril, birlikte yaşadığı Inga Davaz'ın evinde ölü bulundu.

Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
02 Şubat 2021 Salı 15:01

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın birinci katında oturtan 40 yaşındaki Inga Davaz, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Umut Beril’in koltukta hareketsiz şekilde oturduğunu ve uyanmadığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Beril’in hayatını kaybettiğini belirledi. Beril’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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