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Bir zamanların Türkiye'si: Hasta ziyaret fişleri

Türkiye'de bir dönem ücret karşılığında kesilen hasta ziyaret fişleri, günümüzde sağlık alanında yapılan yatırımların önemini bir kez daha hatırlattı.

Bir zamanların Türkiye'si: Hasta ziyaret fişleri
20 Nisan 2021 Salı 22:05

Günümüz Türkiye'sinde sağlık alanına yapılan yatırımlarla sektör çağ atlamışken, akıllara bir dönem hasta ziyaretleri için parayla alınan fişler geldi.

Sosyal medyada dolaşan 22 Mayıs 2002 tarihli hasta ziyaret fişi, hepimizi geçmişe götürdü...

ÜCRET KARŞILIĞINDA HASTA ZİYARETİ...

2002'den önceki Türkiye'de ülkenin çeşitli alanlarında yaşanan sıkışıklıklar sağlık sektörüne de yansımış, o dönem hasta ziyaretleri için ücret karşılığında fiş kesilmeye bile başlanmıştı.

Mantığa sığmayan bu uygulamada ücret o dönemki para birimine 1.000.000 Milyon Türk Lirası olarak belirlenmişti.

SAĞLIK ALANINDA YEPYENİ BİR SAYFA AÇILDI

Neyse ki Türkiye bu çağ dışı uygulamaları geride bırakıp, kendine yeni bir sayfa açmayı başardı.

Biz de bir dönem hafızalara kazınan bu durumu, sağlık alanında atılan önemli adımların unutulmaması adına hatırlatmak istedik.

Bir zamanların Türkiye si: Hasta ziyaret fişleri #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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