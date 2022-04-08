zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Fikret öldü mü? İşte 7 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Fikret'e Ne Oldu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Nisan tarihli son bölümünde, Dizinin final sahnesinde Züleyha'nın olduğu toplantıda belediye başkanı olan teyzesi Lütfiye hanım aniden fikret diye ayağa kalkarak kapıya koştu. Fikret'e Ne Oldu?, Mersin Younda kaza ı yaptı?, Fikret Ödü mü?, Telaşlı bir biçimde biten dizide akıllara Fikret öldü mü? sorusunu getirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Fikret öldü mü? İşte 7 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Fikret'e Ne Oldu?
Ömer
Ömer
08 Nisan 2022 Cuma 00:20

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Nisan Cuma günü yayınlanan son bölümünde Fikret'e ne oldu diye araştımaya başlayan kullanıcılar. Patlamanın ortasında kalan Fikret'in akıbeti ise merak konusu oldu. Tüm bunların ardından Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda burada yer alacaktır.

Şuan herkes Merak İçinde Sizin olanlar hakkında Bir tahmininiz varsa alt taraftaki yorum bölümüne belirtebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamları diziseverlerin beğenisine sunuluyor. Dizide zorlu şartlar altında yeşeren bir aşk hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol yer alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede, hangi şerhirde çekiliyor?


Kaynak: Kamu Saati Özel
Son Dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
Son Dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
0
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denetleme talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denetleme talimatını verdi
0
Borsadan kapanış rekoru!
Borsadan kapanış rekoru!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
aylin - 12 dakika önce
mersine gidecekti yolda kaza mı yaptı acaba
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
HARİKA - 2 dakika önce
ÖLMESİN LÜTFEN ZÜLEYHAYLA EVLESİNLER
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
SAADETTİN - 45 saniye önce
yaw nasıl bir yerde bitiriyolar diziyi 1 hafta fikrete ne oldu diye mi yaşıyacaz yaw
Yanıtla Beğenme(0)