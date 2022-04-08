Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Fikret öldü mü? İşte 7 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Fikret'e Ne Oldu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Nisan tarihli son bölümünde, Dizinin final sahnesinde Züleyha'nın olduğu toplantıda belediye başkanı olan teyzesi Lütfiye hanım aniden fikret diye ayağa kalkarak kapıya koştu. Fikret'e Ne Oldu?, Mersin Younda kaza ı yaptı?, Fikret Ödü mü?, Telaşlı bir biçimde biten dizide akıllara Fikret öldü mü? sorusunu getirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Nisan Cuma günü yayınlanan son bölümünde Fikret'e ne oldu diye araştımaya başlayan kullanıcılar. Patlamanın ortasında kalan Fikret'in akıbeti ise merak konusu oldu. Tüm bunların ardından Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda burada yer alacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamları diziseverlerin beğenisine sunuluyor. Dizide zorlu şartlar altında yeşeren bir aşk hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol yer alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede, hangi şerhirde çekiliyor?