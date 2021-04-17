Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan kötü haber

El uyuşması tek elde olabileceği gibi her iki elde de görülebilir. Uyuşma hissi sürekli, bazı hareketleri yaparken ya da istirahat sırasında ortaya çıkabilir. Ellerdeki uyuşma hastalar tarafından yanma, karıncalanma ve elektrik çarpması şeklinde de hissedilebilir. Uyuşma yazı yazarken, çalışırken, spesifik hareketleri yaparken, araç ya da gereç kullanırken de oluşabilir. Tüm bu uyuşma hissiyatı kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bazı durumlarda kişi iş göremez hâle gelebilir.