Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan kötü haber

Atv'de perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci'nin Coronavirus'e yakalandığı öğrenildi. Selin Yeninci'nin sağlık durumundan haberler geldi.
Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci Coronavirus'e yakalandı.
Hastalığı tespit edilir edilmez Adana'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Selin Yeninci'nin tedavisine yoğun bir şekilde davam edildiği MedyaTava'ya gelen bilgiler arasında.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Selin Yeninci tedavi süreci sona erdiğinde sete dönecek.
SELİN YENİNCİ KİMDİR?
Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Selin, Yeninci bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alıyor.