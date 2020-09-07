Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Saniye'sini bir de Instagram'da görün! Her pozu hayranlık uyandırıyor

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 6 Eylül 2020 Pazar MasterChef elenen isim belli oldu mu? Masterchef kim elendi? 6 Eylül 2020'de Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu, Gülşah mı, Ebru mu, Berker mi? Gülşah Elendi