Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Saniye'sini bir de Instagram'da görün! Her pozu hayranlık uyandırıyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da kahya rolünü başarıyla canlandıran güzel oyuncu Selin Yeninci cesur pozlarıyla sevenlerini kendisini bir kez daha hayran bırakıyor.
ATV'nin reytinglerde yüzünü güldüren dizisi Bir Zamanlar Çukurova 3. sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadın oyuncuları aynı zamanda güzellikleriyle ilgi odağı oldular.
Bu isimlerden biri de Selin Yeninci. Çukurova'nın güzel kahyası Saniye karakteri ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başardı.
Selin Yeninci'nin özel hayatına dair paylaşımları ve cesur pozları beğeni topladı.
Yaz tatilinin tadını doyasıya çıkaran güzel oyuncunun bikinili pozlarına beğeni ve övgü dolu yorumlar yağdı.
İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Selin Yeninci'nin birbirinden farklı halleri...
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