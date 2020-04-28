Bir ufomuz eksikti...NASA resmi ufo görüntüleri Yayınladı,işte o görüntüler

Nasa sonunda yayınladı..Ufo görüntüleri.

Evet geçenlerde bir haber yapmıştık hatırlarsanız..2020 de uzaylılar gelmezse bir daha gelmez diye..Uzaylılar 2020 de gelmedi ama NASA öyle görüntüler yayınladı ki..Herkes şaşırdı..

KAMUOYUNU AYDINLATMAK İSTEMİŞLER!

ABD Donanması'na ait pilotların 2004 ve 2015 yıllarında kaydettiği görüntüleri paylaşan Pentagon, kamuoyunu aydınlatmak istediklerini bildirdi. Açıklamada, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla, resmi olarak yayınlanmasına karar verildiği aktarıldı.

NASA RESMEN UFO GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI!

Bu güne kadar hiçbir şekilde uzaylılar ya da uzaylı cisimler hakkında bilgi ya da görüntü paylaşmayan Nasa'nın bu görüntüleri paylaşması olay oldu..Video da resmen tanımlanamayan gök cismi yani ufolar gözüküyor.Bunu gören astronotlar bağırıyor.

2015 de çekilen video neden bugün paylaşıldı?

2015 yıllarına ait videolarla ilgili açıklamasında, söz konusu görüntülerin yayınlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Gerçekten Pentagonun stratejileri ilginç.Donanma sistemine ait hassas bilgilere zarar vermeyeceği anlaşıldığı için paylaşılmış..Corona virüsü ile alakalı olmasın bu? Mesela dikkatleri başka yere çekmek gibi? Amerika'nın bir vürüsle mücadele edemediğini tüm dünya görmesin,uzaylıları mı izletiyorsunuz yoksa bize?

Zaten biliyoruz ufolarında olduğunu,birktakım cisimlerinde bizlerden saklandığını, ne oldu Nasa 5 yıldır paylaşmadığın videoyu neden şu gün paylaştın?