Bir Şehre Nasıl Aşık Olunur? Şehire Hayat Nasıl Adanır? İşte Görmek İsyenler Ömer Yılbat'a Baksın

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı İncesu İlçesinde Kurduğu Gönüllü Takımı ile birlikte gece gündüz demeden günden 4 saat uyku ile İlçesinin Mahalle ve köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıp olanların ihtiyaçlarını karşılamak ve Yüzlerini güldürmek için çalışmlarına devam ediyor. Kayseri'de bulunan özel bir işletmede işçi olarak Çalışan Yılbat, İşten arda kalan vakitlerinde Ailesiyle birlikte geçireceği zamanın büyük bir bölümünden feragat ederek Zamanını Gece Gündüz ayrımı yapmadan sürekli olarak bitmek tükenmek bilmeyen Bir enerji ile İncesu İleçesinde Bulunan İhtiyaç Sahipleri için kapı kapı dolaşarak ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerini tespit ederek vatandaşlara destek olmaya yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Sadece bir gün değil yılın 365 Günü sürekli olarak durmadan çalışan Ömer Yılbat'ın yaptığı çalışmaları gören İncesu Halkı Bu çalışmaları taktirle karşılıyor.

İncesu'da Sıkmadık el, Girmedik Gönül, Gülmeyen Yüz bırakmayacaklarını belirten Ömer Yılbat, İncesu'da Çalmadık kapı bırakmayarak Bir Şehir, bir ilçe nasıl sevilir herkese göstermeye devam ediyor.

Şimdiden Birçok Dernek Kuruluş ve Siyasi Partiler Ömer Yılbat'ın Kendi Ekiplerinde yer alması için Girişimlerini sürdürmeye devam etsede Sayın Yılbat bu Konuda açıklama yapmaktan kaçınıryor. Şu ana Kadar Siyasi olarak bir açıklama yapmayan ve Sadece İlçesini Düşündüğünü belirten Yılbat'ın İlerleyen Günlerde bir Açıklama Yapması Bekleniyor..

Ömer YILBAT, Muhabirimize yaptığı açıklamada,

" Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, ben ve arkadaşlarım makam ve mevkisi olmayan, esnaf olarak işletme sahibi olmayan, bir kurumda işçi statüsünde çalışan kişileriz, bizler bu işleri yapmanın herhangi bir makama mevkiye yada çok zengin bir esnaf olmaya dayanmadığını bütün halkımıza göstermek istedik. İncesu İlçemizi İnsanlarını Çok Seviyoruz İlçemiz için canı gönülden isteyerek bu yola çıktık.

Bizimle birlikte gönüllü olarak görev yapan arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bizzat yerinde inceleyerek durumu analiz etmekteler. İnsanlar ile sürekli istişareler yaparak, tespit edilen gerçekten ihityaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını belirleyip yardımsever abiler kardeşlerimizle birlikte ne ihtiyaçları varsa gideriyoruz. Sağ olsunlar Kayseri'li Hemşerilerimiz halkımız İhtiyaç sahiplerinin durumlarını kendilerine bildirdiğimizde bu konuda çok duyarlı davranıyor, Bizzat tespit edttiğimiz eksileri birlikte tamamlayarak ailelerimize teslim ediyoruz.

Benim ve kulup üyesi arkadaşlarımın 1 lira dahi çıkarı ve menfaati yoktur. Bizler bazı yardımsever gibi görünüp, insanlara tutamayacağımız sözler vermiyoruz, menfaat çıkar için bu işleri yapmıyoruz. Ben ve arkadaşlarım ailelerimize, kendi özel işlerimize ayıracağımız zamandan feragat edip gönüllü olarak ihtiyaç sahipleri için çalışmak için harcıyoruz.

Bizler BAŞARACAĞIZ sloganıyla yola çıktık. Peki neyi Başaracağız Önce İnsan gibi yaşamayı ve yaşatmayı, yardımsever olmayı, adaletli olmayı, eşit olmayı, ötekileştirmemeyi ve insanların birbirine olan karşılıklı güven duygusunu insanlarımıza tekrar kazandırmayı BAŞARACAĞIZ İncesumuzda Ailelerimizin hepside yuvalarında mutlu olmasını ve Hiç bir çocuğumuzun, mutsuz olmasını ve diğer çocuklarımıza bakarak eksik 1 kalemi, defteri ve boyası dahi kalmasın okullarımızda eğitim gören bütün öğrencilerimiz eşit olsun istiyoruz.

Son yıllarda kaybolan vicdan, adalet, güven ve yardımseverlik duygusunu İnsanlarımıza tekrar göstermek, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yardımseverlik, eşitlik, güven ve adalet duygusunu benimsetmek ilerde bizler gibi onalarında gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temenni ediyoruz.

LAF DEĞİL İCRAAT YAPIYORUZ...



Ailemizden şahsi işimizden gücümüzden feragat ederek İzin Günlerimizde Alkol ve Eğlence masalarında değil Halka Hakka Hizmet yolundayız, Biz Allah Yolunda Sadece Vatana Millete Faydalı Olmaya Çalıştık Hiç Kimse Bilmese de Allah Bilsin Yeter diyen Yılbat Açıklamasına Şu şekilde devam etti.

Siyasi olarak herkes bir yakıştırma yapıyor fakat bizim amacımız siyaset değil Allah Rızası ve İlçemizde yaşayan insanların hepsinin mutlu olmasıdır. İlerleyen zamanda İlçem için İlçemde yaşayan insanlar İçin Siyaset de yapmam gerekiyorsa onuda yaparım. Biz İnandık İncesu İçin yapamayacağımız hiç bir iş yok halkımız nasıl mutlu olursa nasıl halkımızın menfatine olursa biz herşeye razıyız Tekrar Tekrar Söylüyorum Hiç Bir makam mevkide gözüm yok Biz İncesu ve yaşayan insaların gönüllü işçisiyiz herzamanda incesu için çalışmaya devam edeceğiz.

Açıklamasında İNNECİOĞLU HOLDİNG CEO'su Nazmi YAKUT'a da Hayırseverliğinden ve ihtiyaç sahibi kişilere verdiği desteklerden dolayı Ayrıca Teşekkür Etti.

Hayatım Boyunca, Gönül Kırmadan Gönül Alarak Yaşamaya Özen Gösterdim. Herşeyin Geçici Olduğu Şu Fani Dünyada, Ben Ne Yapıyorsam Önce Allah Sonra Vatanımız, Milletimiz Ve Geleceğimizin Teminatı Gençlerimiz İçin Yapıyorum...

Bana Hiç Bir Zaman Bedavadan Birşey Verilmedi. Rabbimin İzni ile, Bugün Geldiğim Noktaya Tırnaklarım İle Kazıyarak Namusum ve Şerefim ile Geldim Bundan Sonrada Geleceksem, Yine Namusum Şerefim İle Gönül Ala Ala Geleceğim...

Herkese Saygılar Sevgiler Selamlar... diyen Ömer Yılbat beyi bizde kamusaati.com ailesi olarak canı gönülden destekliyoruz. Bu Ülkenin Sizler Gibi İnsanlara çok İhtiyacı var Çok Teşekkür ederiz saygılar sunarız İYİKİ VARSINIZ.

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