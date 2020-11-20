Bir operasyon haberi de Nevşehir Belediyesi'nden geldi

Milli Savunma Bakanlığı, asker sevklerinin değişikliği hakkında açıklamada bulundu. Terhislerin ertelendi mi? Terhislerin ertelenecek mi? Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan askerler ne zaman askere sevk edilecek?