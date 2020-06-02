Bir İSKİ rezaleti daha! Pislik akıttı denizin rengi böyle değiştirdi

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu. Bölgeye yürüyüş ve spor yapmak için gelenler de yayılan ağır kokudan rahatsız olduklarını belirtti.

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait olan günlük 354 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 120 bin 829 metreküp debiye sahip Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin arka bölümündeki denize açılan kanaldan dün öğleden sonra, akşama kadar pis olduğu belirtilen su bırakıldı.



Kanaldan denize akan su, Marmara denizinin rengini kısa sürede değiştirdi. Denizin Avcılar kıyısı kahverengi olurken kötü koku da yayıldı. Denizde oluşan renk değişimi havadan da fotoğraflandı.



"KOKU OLUYOR"

Bölgeye yürüyüş ve spor yapmak için gelenler de yayılan ağır kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Yayılan kötü kokuyla ilgili konuşan Tamer Bulursayar, "Kumsal bölgedeki atığın buraya boşaltıldığını düşünüyorum. Arıtma tesisi kendi çevresine fayda etmedi.



Koku ve denizdeki kirliliğin nedeni; coğrafik bir bölgesel yansıma mı bilemiyorum. Menekşe ve Avcılar kıyısında keskin bir koku var.



Hem evsel hem sanayi kokusu var. Kirlilik, denizin kahverengi renginden belli. Şu an bulunduğumuz alanda sürekli koku olur. Buradan geçmemeye çalışırız" dedi.



"YANLIŞ GİDEN BİR ŞEYLER VAR"

Bölgeye sürekli geldiğini belirten bir başka kişi de, "Bakın orada büyük bir kanal var. Su, tesisten arıtılmadan olduğu gibi denize dökülüyor.



Döküldüğü için de pis koku yapıyor" diye konuştu. Sahil şeridinde spor yapan Seden Enginok, "Bunun en kısa sürede çözülmesini yetkililerden bekliyoruz. Özellikle su akan yerde deniz normal renginde değil. Kirli suyun aktığı bariz görülüyor. Oradan atık su veriliyor.



Buradan yayılan ağır koku bütün sahil boyunca var. Karantina döneminden çıktık. Denizler biraz temizlendi ama burası değil" dedi.



Ağır kokunun, lodoslu havalarda ve yağmur yağdığında belirgin hissedildiğini anlatan Osman Balkan da "Arıtma tesisi yetersiz kalıyor ya yanlış giden bir şeyler var" dedi.



Öte yandan tesiste çalışan bir görevli, tesisin özellikle yağışlı günlerde ön arıtma sisteminin yetersiz kaldığını, atık suların arıtılmadan denize bırakıldığını, sudaki renk değişikliği ve kokunun bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalktığı bilgisini verdi.



RİVA'DA 'SİYAH DERE' İSYANI



İBB'nin maliyetten kaçmak için arıtma tesisindeki atık suyu arıtmadan dereye akıtması nedeniyle siyaha dönen Riva Deresi'nin çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, isyanını SABAH aracılığıyla dile getirdi.



ARTIK DENİZE GİRİLMEZ

Derenin suyunun yıllar önce içildiğini ve derede birçok balığın yaşadığını belirten Riva Köyü Muhtarı Salih Belen, "Bu derede sazan, yayık ve kefal yaşıyordu. Fakat İSKİ'ye ait Paşaköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık su arıtılmadan dereye aktığı için, bununla birlikte Hüseyinli Köyü, kağıt fabrikası ve tavuk çiftliğinin de atıklarını dereye boşaltmaları yüzünden bütün pislikler dereye akıyor. Kokudan durulmuyor, suyu içilmiyor. Yaz sezonu başlıyor. 1 Haziran itibariyle Riva plajında denize girenler için risk var, hasta olacaklar. Riva Merkez plajının dere ıslahı yapılmadan denize girilmemelidir" dedi.



Dere kenarında balıkçılık yapan Yunus Yılmaz, "Derede balık avlardık. Leylek, bıldırcın ve keklikler de geçiş güzergahı nedeniyle 1 aylık ve 3 günlük tüneme süresi geçirirdi burada. Artık göç hayvanları buraya uğramıyor." dedi.



Murat ve Ersagun Hacıahmetoğlu kardeşler de, derenin kirliliğinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Yağmur yağdığında kapaklar açılıyor tüm pislikler bu dereye akıtılıyor. Bu yıl plajlarda millet hastalıktan kırılır" uyarısında bulundu.



BAKANLIK EL KOYDU

Riva Deresi'nde dün İller Bankası ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yanı sıra Beykoz ve Çekmeköy belediye yetkilileri inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İSKİ'nin, kanalizasyon sularını (atık suları) arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması ve İBB'nin derenin kirlenmesinde sorumluluğunun kendisinde olmadığını açıklaması üzerine harekete geçti. Bakanlık, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nde titiz bir inceleme yürütecek. Diğer taraftan erekli olduğu takdirde yeni arıtma tesisleri kuracak.