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Bir işçi boş zamanlarında başka bir işte çalışabilir mi?

Özel sektörde ya da kamuda çalışan bir işçi boş zamanlarında başka bir işte çalışabilir mi?

Bir işçi boş zamanlarında başka bir işte çalışabilir mi?
31 Mart 2021 Çarşamba 10:03

Sosyal güvenlik sistemi açısından işçi bir veya birden fazla iş yerinde SSK’lı olarak çalışabilir.

İş Kanunu açısından ise işçinin başka bir iş yerinde çalışıp çalışmayacağı işe alınırken yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerinde konulan hükümlere göre belirlenir.

Sözleşmelerde, işçinin bir başka işyerinde çalışamayacağına ilişkin bir hüküm konuşmuşsa elbette çalışamaz.

Dolaysıyla, mevzuat açısından bir işçisinin boş zamanlarında başka bir iş yapmasından sıkıntı bulunmuyor.

Ancak, çalıştığı iş yeri ile yaptığı sözleşmede yer alan bir madde, işçinin boş zamanlarında başka yerde çalışmasına engel olabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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