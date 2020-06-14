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Bir ilimize Daha girişler 15 Gün Süre İle YASAKLANDI!

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

Bir ilimize Daha girişler 15 Gün Süre İle YASAKLANDI!
14 Haziran 2020 Pazar 16:31

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TBMM’nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHPli eski Vekil Kadri Enis Berberoğlu, HDPli eski Vekiller Musa Farisoğulları ve Leyla Güven’in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa’nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adanada bazı illerde toplanma çağrıları yapılması nedeniyle, bu tür eylemlerin kentte düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, korona virüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı öngörüldüğü belirtildi. Bu nedenle kente giriş ve çıkışlar 15 gün süre ile sınırlandırıldı.

Adanada, HDPli milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

Adana il sınırları içerisinde basın açıklamalarının yalnızca parti binalarının içinde veya önünde araç ve yaya trafiğini engellemeden 50 kişiyi geçmeyecek sayıda sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenebileceği, bunun dışında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinliklerin 15 Haziran 2020 günü saat 00.01’den 29 Haziran günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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