Bir ilimiz de daha..Kayseri'de umreden dönen tam 315 kişi karantinaya alındı!

Kayseri'de korona virüsün varmı,Kayseri'de kaç kişi korona virüsüne yakalandı,Kayseri'de korona virüsü hastası var mı 16 mart 2020

Corona Virüsü İnsanlığı tehdit etmeye devam ediyor..Devletimizin ülkemizde aldığı hızlı ve kesin önlemler sayesinde,henüz koronadan hiçbir vatandaşımız zarar görmedi.Ancak gelen vaka sayıları elbette tüm vatandaşlarımızı ürkütüyor..

ÖNLEMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR...HÜKÜMETİNİMİZİN AÇIKLAMALARINA KULAK VERİNİZ..SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞILAN YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ..HER ŞEY KONTROL ALTINDA.

Kayseri'de umreden dönen tam 315 vatandaşımız karantinaya alındı

İbadetlerini yapıp, ülkelerine dönen 315 Kayserili vatandaşımızı Türkiye'de bir sürpriz uygulama bekliyordu. Kafile havaalanına iniş yapmadan önce sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere çadırlar kurularak özel kıyafetler giyildi. Kontrolden geçen kafilenin ulaşımı için de otobüsler hazır olarak bekletildi.

BİR YURT BOŞALTILDI VE UMREDEN DÖNENLER ORAYA YERLEŞTİRİLDİ!

Ankara ve Konya da tam 10 bine yakın insan,Umre'den döner dönmez belirli yurtlarda karantiya alındı.Kayseri ilimizde de yine bir yurt boşaltıldı ve 315 vatandaşımız o yurtta stebil bir ortamda karantinaya alındı.Karantina süresi genelde 14 gün kadar olmaktadır.

Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu havaalanında sağlık kontrolünden geçen 315 kişilik kafile, otobüslerle daha önceden boşaltılan ve karantina alanı yapılan Kayseri’deki Hunat Hatun Kız Yurduna sevk edildi