Bir günde en yüksek aşılama miktarına ulaşıldı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

Türkiye, şu ana dek aşılamadaki en yüksek sayıyı gördü...

Sağlık Bakanlığı tarafından güncel olarak paylaşılan aşılama miktarı kamuoyuyla paylaşıldı.

AŞILAMADA EN YÜKSEK GÜNLÜK DOZU GÖRDÜK

Buna göre Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı.

Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

TOPLAM AŞILANMA MİKTARI 34 MİLYON OLDU

Ayrıca Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.