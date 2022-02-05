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bir Fabrika Şok'u Daha Çelik fabrikasında üretim durdu! İşçilerden dikkat çeken dayanışma

bir Fabrika Şok'u Daha Çelik fabrikasında üretim durdu! İşçilerden dikkat çeken dayanışma Çelik fabrikasında üretim durdu! İşçilerden dikkat çeken dayanışma Kocaeli Gebze'deki Voestalpine Çelik fabrikasında bir işçinin haksız yere işten çıkarılmasına mesai arkadaşları tepki gösterdi.

bir Fabrika Şok'u Daha Çelik fabrikasında üretim durdu! İşçilerden dikkat çeken dayanışma
05 Şubat 2022 Cumartesi 13:04

Kocaeli Gebze'de bulunan Voestalpine Çelik fabrikasında bir işçinin haksız yere işten çıkarılmak istenmesine karşın işçiler üretimi durdurdu.

İŞÇİLERDEN DAYANIŞMA
İşçiler yönetimin "Pazartesi görüşelim" talebini reddederken, kesin olarak işten çıkarmanın geri çekilmesini talep ediyor.

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