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BİP Uygulaması Çöktümü BİP Neden Açılmıyor? telegram uygulaması kimin?

BİP Uygulaması Çöktümü BİP Neden Açılmıyor? Yerli Uygulama Olan BİP Nasıl Yüklenir Bip Uygulaması Nasıl Kullanılır BİP WhatsApp çöktü ve BİP kesintisiz hizmete ne zaman devam edecek

BİP Uygulaması Çöktümü BİP Neden Açılmıyor? telegram uygulaması kimin?
10 Ocak 2021 Pazar 14:39

BİP Uygulaması Çöktümü BİP Neden Açılmıyor?

BİP Uygulaması Çöktümü BİP Neden Açılmıyor? Yerli Uygulama Olan BİP Nasıl Yüklenir Bip Uygulaması Nasıl Kullanılır BİP WhatsApp çöktü ve BİP kesintisiz hizmete  ne zaman devam edecek

Geçtiğimiz gün saat 21:00 itibariyle birçok kullanıcı WhatsApp uygulamasında sorunlar yaşadıklarını bildirdiler. Mobil uygulamaya giriş büyük bir sıkıntı olmuşken, ana ekran üzerinde ciddi bir sorun olduğu fark edilebiliyor. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, mesajlar iletilmiyor ve WhatsApp Web bağlantısında sıkıntılar yaşanıyordu!

Whatsapp'ın  ilettiği gizlilik ilkesi  gereğince hiçbir vatandaş bu durumu kabul etmeyerek milyonlarca vatandaş yerli uygulama olan Bip'e Yöneldi

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