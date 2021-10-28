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Binlerce işçiyi ilgilendiren karar! TYP 2002'de sona erecek...

Binlerce işçiyi ilgilendiren karar! TYP 2002'de sona erecek...Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.

Binlerce işçiyi ilgilendiren karar! TYP 2002'de sona erecek...
28 Ekim 2021 Perşembe 14:14

Toplum Yararına Program (TYP) 12/03/2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde düzenlenmiştir.

TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde, istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan maliyeti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bir aktif işgücü piyasası programıdır.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, İŞKUR Genel Müdürlüğü, 21 ekim 2021 tarihinde tüm kamu kurumlarına bir yazı göndererek, devam eden programlar hariç olmak üzere, 01.01.2022 tarihinden itibaren TYP'nin sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde, ilgili kamu hizmetlerinin aksamasını önleyecek şekilde ve geçici süreyle desteklenmesi amacıyla uygulanacağını belirtmiştir.

İşkur, kamu kurum ve kuruluşlarının süreklilik arz eden hizmetlerinin bu kapsam dışında olduğunu vurgulamış, 2022 bütçe çalışmalarının yapıldığı bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının süreklilik arz eden görevlerini gerçekleştirecek personelin, kamu kurum kuruluşlarının kendi bütçeleri dahilinde planlamalarının uygun olacağı belirtilmiştir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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