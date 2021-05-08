Bingöl'de kan donduran olay! Kocasını uyurken taşla öldürüp 10 parçaya bölmüş

"BEN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY İŞLEDİM, BENİ ÖLDÜREBİLİRLER"

Öte yandan katil kadının köyde çevresindekilere kocasının "Bugün ben çok kötü bir şey işledim, beni öldürebilirler" diyerek o gün salonda uyuduğunu ve sabahında evde olmadığını anlattığı, daha sonra da, "Bana yurt dışına gideceğim demişti, yurt dışına gitti, yakında haberi gelir" dediğini söylediği alınan bilgiler arasında yer aldı.