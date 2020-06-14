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Bingöl'de deprem!!! Devletin Zirvesi Harekete Geçti Çöken Evler yaralılar var

Bingöl'den acı haber..5,7 şiddetinde deprem oldu.Çevre illerden de hissedildi..İşte son dakika haberi

Bingöl'de deprem!!! Devletin Zirvesi Harekete Geçti Çöken Evler yaralılar var
14 Haziran 2020 Pazar 19:34

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AFETt ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan, kentte saat 18.09'da 5.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından açıklama yaparak, "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Eyidoğan, "5.5 ve 5 civarında artçı şoklar olabilir. Dolayısıyla bölge halkının uyarılması gerekir ki hasarlı binalara girmesinler" dedi.

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