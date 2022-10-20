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Binali Yıldırım'ın kaza geçirdiği araç hurdaya döndü

Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın bulunduğu araç görüntülendi.

Binali Yıldırım'ın kaza geçirdiği araç hurdaya döndü
Kamusaati
Kamusaati
20 Ekim 2022 Perşembe 23:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Araç adeta hurdaya döndü

Yola çıkıldığı sırada ön lastiği patlaması nedeniyle kaza yapan araçta bulunan Binali Yıldırım ve Milletvekili Şamil Ayrım, konvoydaki diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Kazanın ardından görüntülenen ve hurdaya dönen otomobil dikkat çekti.

Sağlık durumları iyi

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakü’de hastanedeyiz. Efkan Ala beyle beraber doktorlardan bilgi aldık şimdi. Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın, milletvekilimiz Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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