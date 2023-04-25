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Binadan düşen beton parçası, yoldan geçen kadını hayattan kopardı

Binadan düşen beton parçası, yoldan geçen kadını hayattan kopardı

Binadan düşen beton parçası, yoldan geçen kadını hayattan kopardı
Admin
Admin
25 Nisan 2023 Salı 10:48

İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana gelen olayda rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.

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