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Bim,Şok,Migros,CarrefourSA gibi zincir marketlere büyük soruşturma,4054 yasası nedir

Aralarında çok ünlü market zincirlerine rekabet kurumundan soruşturma...

Bim,Şok,Migros,CarrefourSA gibi zincir marketlere büyük soruşturma,4054 yasası nedir
Kamusaati
Kamusaati
02 Ekim 2023 Pazartesi 20:12

Rekabet Kurulu Türkiye'nin önde gelen marketlerine 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Aralarında Migros, CarrefourSA, BİM ve Şok gibi market zincirlerinin olduğu 29 şirket hakkındaki soruşturmaya dair açıklamada, "gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır" söylendi.

Karar şu şekilde açıklandı “gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

4054'ü İHLAL ETMİŞLER

4054 YASASI nedir diye birçok soru geliyor..4054 yasası şu şekilde anlaşılmalıdır: "mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır "

İŞTE HAKLARINDA SORUŞTURMA YAPILACAK O ŞİRKETLERİN LİSTESİ:

A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dalan Kimya End. A.Ş.
Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karizma Beşler Et Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş.
Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.
Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.
Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Mağazacılık A.Ş.
Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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