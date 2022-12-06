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BİM Tartışması Büyüyor: BİM Marketleri Neden Boykot Ediliyor, Niye Gündemde?

BİM zincir marketleri gündemin önde gelen konularından bir tanesi oldu. Sosyal medyanın da trendlerinde BİM tartışması yer alıyor. Günden güne alevlenen konu hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. BİM neden gündemde? BİM neden boykot ediliyor? BİM olayı nedir? 

BİM Tartışması Büyüyor: BİM Marketleri Neden Boykot Ediliyor, Niye Gündemde?
Kamusaati
Kamusaati
06 Aralık 2022 Salı 01:14

İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

BİM marketler zinciri tartışması hem ülke hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Zorlu ekonomik şartların yaşandığı bu günlerde zincir marketlerdeki fiyat etiketleri sürekli değişiyor.

Döviz ve petrol piyasasının biraz daha sabit ilerlediği günlerde marketlerdeki ürünlerin fiyat değişiklikleri vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Yükselişteki fahiş fiyatlar hem kamuoyunun hem de siyasetin gündeminde yer alıyor.

BİM Boykotu Nasıl Başladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zincir marketlerdeki artış gösteren fiyatlar konusu hakkında söylediği, “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz.'' sözleriyle dikkat çekmişti. Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisi titizlikle araştırılmalı” ifadeleri gündemi daha da hareketlendirdi.

BİM Olayı Nedir?

'FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler' ifadelerini kullanan BİM CEO’su Galip Aykaç, “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz” sözleriyle bir kez daha gündem oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Ne Dedi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Aykaç’a cevap veren Yalçın, “Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşte iken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken; halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız”, “Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşte iken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken; halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız” ifadelerini kullandı.

BİM Neden Boykot Ediliyor?

MHP ve Galip Aykaç arasında yaşanan tartışma, BİM zincir marketleri boykotunun fitilini ateşlemiş oldu. Gündem yaratan tartışmanın ardından boykot çağrıları başladı. Başta Kocaeli olmak üzere birçok şehirde BİM marketlerine yönelik eylemler başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da BİM'i boykot ettiğini belirten paylaşımlar yapılıyor.

Galip Aykaç İstifa mı Etti?

BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, “Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim.'' açıklamalarıyla Gıda Perakendecileri Derneği (GDP) Başkanlığı'nı bıraktığını duyurdu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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