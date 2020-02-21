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BİM İflas Ettiğini Açıkladı ! İşte Şaşırtan Durum

BİM İflas Ettiğini Açıkladı ! İşte Şaşırtan Durum

BİM İflas Ettiğini Açıkladı ! İşte Şaşırtan Durum
21 Şubat 2020 Cuma 15:14

BİM İflas Ettiğini Açıkladı ! İşte  Şaşırtan Durum

Türkiye'de Bir çok yerde birden fazla mağazaya sahip olan BİM, temizlik kağıdı firması Aktül hisselerinden vazgeçtiğini belirtti

BİM, Aktül'deki hisselerinin büyük bir kısmını Ömer Hulusi Topbaş'a aktardı . Türkiye'de binlerce mağazalara sahip olan dev firma işleri devretmeue karar verdi

HİSSELERİNİ SATTIĞINI  AÇIKLADI

Türkiye'nn en büyük market zincirlerinin gözdesi olan BİM, temizlik malzemeler imal yeri olan Aktül'deki yüzde 14 oranındaki payının hepsini 155 milyon lira tutarlı Topbaş'a sattığını basına açıkladı

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verdi
"BİM Yönetimi  20 Şubat  tarihi itibari ile bir karara imza atmıştır sonuç itibariyle  iştrakimiz Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.'nin yüzde 14 miktarındaki kendi paylarının 155.000.000 TL tutardaki ödeme ile Ömer Hulus Topbaş'a isimli Yönetim kurulu üyesine  tüm yasal haklar ile satış ve devrine , bununla ilğili işlemlerin ifa olması bölümüne karar verimiştir.

Ve ilerleyen dönemlerde yepyeni bir firmaya olarak varlğını sürdürebilir karşımıza çıkabilir.Burada varsayım FİLE Market olarak varlığını sürdürmesidir

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #BİM MARKET
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