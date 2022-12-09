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"BİM'den daha pahalılar" denilen Tarım Kredi marketlerinden eleştirilere yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BİM arasında başlayan gerilimin ardından bir anda eleştirilerin hedefi olan Tarım Kredi marketlerinden "Ürünleri daha pahalıya satıyorlar" şeklindeki iddialara karşı açıklama geldi. Kooperatif marketleri, ayçiçek yağı, pirinç ve çaya ilişkin karşılaştırmaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Ayrıca Tarım Kredi, kendi üzerlerinde algı oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.

"BİM'den daha pahalılar" denilen Tarım Kredi marketlerinden eleştirilere yanıt
Kamusaati
Kamusaati
09 Aralık 2022 Cuma 10:14

Zincir marketlerin son dönemde fahiş zamlar yaptığı iddiasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de topa girmesiyle birlikte olayın siyasileşmesinin ardından BİM'den konuya yanıt gelmişti. BİM'in ardından bu sefer de Tarım Kredi marketleri hedefe konuldu. Marketlerin, BİM'den daha pahalıya ürün sattığı iddia edildi. Tarım Kredi de konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ALGI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR"

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, her marketin farklı fiyatlarda satışa sunduğu kendine özgü, birinci ve ikinci marka ürünleri bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili haberlerde Tarım Kredi Kooperatif market şubelerinin birinci marka ürünü ile diğer marketlerin ikinci marka ürünlerinin kıyaslandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım Kredi market şubelerimizde satışa sunulan ürünlerimizden fiyat karşılaştırılması yapılan Ayçiçek yağı, pirinç ve çayda yapılan mukayeseler gerçeği yansıtmamaktadır. Günlük fiyat dalgalanmaları hariç, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin indirim kampanyasındaki birinci marka ürünlerimiz her zaman sektördeki diğer paydaşlarımızın birinci markasından, ikinci marka ürünlerimiz de ikinci marka ürünlerinden daha ucuzdur. Ayçiçek yağında farklı segmentteki ürünler karşılaştırılarak 'Tarım Kredi Kooperatif marketleri pahalı ürün satıyor' algısı oluşturulmak istenmektedir. Pirinçte ise Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki birinci kalite yerli Osmancık-Baldo pirinç ile diğer marketlerin ithal Çin ve ikinci kalite Luna pirinci mukayese edilmektedir. Çayda da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan birinci sürgün filiz çayı ile rakiplerin üçüncü sürgün harman çayı mukayese edilmektedir."

"KALİTE DÜZEYİ AYNI OLMAYAN ÜRÜNLERLE EŞLEŞTİRİLİYOR"

Söz konusu haberlerde Tarım Kredi Kooperatif market şubelerinde satılan ürünlerin tamamının kendiyle eş değer kalite ve menşede olmayan ürünlerle mukayese edildiğine işaret edilen açıklamada, kuruma bağlı marketlerde, 70 ana ürün grubunda yaklaşık 400 ürün çeşidinin, sektördeki diğer paydaşlardan daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunulduğu kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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